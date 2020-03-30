Levent Dörter hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Levent Dörter, geçtiğimiz akşam korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren müzisyen Levent Dörter "Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs" diyerek takipçilerinin dikkatli olmasını istedi.