  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Levent Dörter hastaneye kaldırıldı

hastaneye kaldırıldı

Levent Dörter hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Levent Dörter, geçtiğimiz akşam korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren müzisyen Levent Dörter "Lütfen 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs" diyerek takipçilerinin dikkatli olmasını istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Levent Dörter hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA