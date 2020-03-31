Ünlü oyuncu Pınar Deniz, önceki hafta hastaneden gözyaşı içinde videolar paylaşmış ve anneannesinin korona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Deniz'in anneannesi vefat etti. Acı haberi alınca gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.
Covid-19 olan Anneannesini kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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