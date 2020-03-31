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Covid-19 olan Anneannesini kaybetti

Covid-19 olan Anneannesini kaybetti
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, önceki hafta hastaneden gözyaşı içinde videolar paylaşmış ve anneannesinin korona virüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Deniz'in anneannesi vefat etti. Acı haberi alınca gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.

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