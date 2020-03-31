Eşkıya’nın setine dünya standartlarında önlem

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dünya standartlarında aldığı önlemlerle korona virüsüne (Covid- 19) savaş açtı.



ÖZEL TULUM

Çekimlerin yapıldığı mekanlarda bu güne kadar görülmemiş önlemler alan yapım ekibi, hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek oldu. Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Mekanlar, ekip girmeden önce dezenfekte ediliyor. Personel toplu taşıma yerine özel araçlarla evden aldırılıyor. Sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Ekip, kendileri için özel yaptırılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor.

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HAİN AÇIĞA ÇIKIYOR

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış, Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.