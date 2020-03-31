ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dünya standartlarında aldığı önlemlerle korona virüsüne (Covid- 19) savaş açtı.
ÖZEL TULUM
Çekimlerin yapıldığı mekanlarda bu güne kadar görülmemiş önlemler alan yapım ekibi, hem sektöre hem de Türkiye'ye örnek oldu. Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'dan oluşan 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Mekanlar, ekip girmeden önce dezenfekte ediliyor. Personel toplu taşıma yerine özel araçlarla evden aldırılıyor. Sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Ekip, kendileri için özel yaptırılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor.
+
HAİN AÇIĞA ÇIKIYOR
Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış, Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.
Eşkıya’nın setine dünya standartlarında önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.