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Bağış yapanlara yemek yapacak

Bağış yapanlara yemek yapacak
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Efsane Game of Thrones dizisinde Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, corona virüs için bağışı yapan hayranlarına büyük bir jestte bulunacağını açıkladı. "250 bin pound'a beraber ulaşım" çağrısı yapan oyuncu, "Bağış yapanlar arasından rastgele seçilecek 12 kişi için yemek yapacağım ve izolasyondan komik videolardan konuşacağız" dedi. Yemek yapmayı bilmediğini itiraf eden İngiliz oyuncu, buluşmanın bu yüzden eğlenceli geçeceğini söyledi. Clarke, corona virüs nedeniyle felç ve beyin hasarı hastalarına yardımcı olacağını da duyurdu.

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