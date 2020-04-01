‘Biz Bize Yeteriz’ dediler

Ünlü isimler, Başkan Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na katıldı. Yaptıkları bağışları da sosyal medya hesaplarından duyurdular.

Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sanat camiasından da destek geldi. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Seda Sayan, Mustafa Ceceli ve ABD'li sanatçı Della Miles "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyen, kampanyaya ilk destek veren ünlülerden oldu.

LEVENT'TEN 30 BİN TL

Kampanyanın daha ilk saatlerinde ünlü sanatçı Haluk Levent 30 bin TL'lik bağışta bulundu. Başkanı olduğu Ahbap Derneği'yle de ayrı bir kampanya yürüten Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım. Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin TL ile ben de katılıyorum" açıklamasını yaptı.

SAYAN'DAN 100 BİN TL

Seda Sayan kampanyaya 100 bin TL'lik bağış yaptı. Sayan aynı zamanda Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne de 360 ailenin 2 aylık masrafını karşılamak için destekte bulundu.

CECELİ'DEN 50 BİN TL

Şarkıcı Mustafa Ceceli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Ceceli paylaşımında, "Arkadaşlar bu kampanyaya gelin hep birlikte destek olalım. Ben de Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 50 bin TL bağışta bulunuyorum. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" notunu yazdı.

HATİPOĞLU'NDAN 2 MAAŞ

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben de Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına iki maaşımla katkıda bulunuyorum. Diğer illerdeki gıda kampanyalarına da katkım devam ediyor. Öğrencilerime bursa devam edeceğim. Rabbim sıkıntıları bir an önce aşmayı nasip etsin. Allah niyetlerimizi halisane eylesin" ifadelerini kullandı.



MİLES ABD'DEN KATKI YAPTI

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan ABD'li sanatçı Della Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.