‘Gerçek olduğuma ben de inanamıyorum’

Korona virüsünün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından evden çıkmayan Aleyna Tilki, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Karantina günlerini evde geçiren genç şarkıcı, her gün yeni paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında da evde eşofmanlarla olduğu halini paylaşan Tilki, ince beliyle dikkat çekti. Fotoğrafın ardından Tilki'nin takipçileri arasında, "Photoshop mu yaptı?' tartışması başladı. Bazı takipçileri, "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" diye yazdı. Aleyna Tilki, kendisine gelen eleştirilere, "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum" diye yanıt verdi.