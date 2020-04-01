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Sağlığına kavuştu spora evde devam etti

Sağlığına kavuştu spora evde devam etti
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Mart ayının başında tansiyon ve solunum güçlüğü nedeniyle hastanelik olan Songül Karlı, sağlığına kavuştuktan sonra spor yapmak için evinde ip atladı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Karlı'nın videolarına yorum ve beğeni yağdı. Spor hocasıyla online ders yapan Karlı, paylaşımına "Spora devam canım hocam" notunu düştü.

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