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Haberler Sarmaşık 72’lik Terminatör motoruyla sokakta

72’lik Terminatör motoruyla sokakta

72’lik Terminatör motoruyla sokakta
Giriş Tarihi: 2.4.2020

ABD'li ünlü aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına tıbbi ekipman bağışı için Frontline Responders Fund adı altında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulundu. Ünlü aktör, bağışını sosyal medya hesabından duyurarak, hayranlarına da bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Öte yandan, Schwarzenegger'in deri ceketiyle Terminatör serisindeki imajına benzer bir görüntüyle Los Angeles'in Brentwood bölgesinde motosiklet sürdüğü görüldü.

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