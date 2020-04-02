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Haberler Sarmaşık Ayların değil yılların birincisi

Ayların değil yılların birincisi

Ayların değil yılların birincisi
Giriş Tarihi: 2.4.2020

ATV, yayınladığı dizi ve programlarıyla Mart ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, 2020 yılında da başarısını sürdürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu ve Son Durak, Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Hercai, "Gel Dese Aşk, ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma birinciliğe taşıdı.

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