Çukurova’nın Saniye’sine ödül

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Hanım Kahyası'na 6. Türkiye Gençlik Ödülleri'nden 'En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülü geldi. Çukurova'nın ilk kadın kahyası ve Hünkar Yaman'ın sağ kolu "Saniye Taşkın" rolü ile gönüllere taht kuran Selin Yeninci, otuz dört ayrı kategoride tamamen internet üzerinden gerçekleştirilen oylama ile ödüle layık görüldü. Bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmada 6.522.806 kişi oy kullandı.