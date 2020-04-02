Kızıl melek virüs kaptı

Victoria’s Secret’in İngiliz modeli Alexina Graham, korona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ünlü model, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kızıl melek olarak tanınan 30 yaşındaki Alexina Graham, salgın nedeniyle bütün planlarını iptal etti ve ABD'den, ülkesi İngiltere'ye dönerek sosyal izolasyona girdi. Graham, daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında İngiltere'de Nottinghamshire'da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtti.

ATEŞ VE NEFES DARLIĞI

Graham "Aslında New York'ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim" dedi. Fakat daha sonra Korona virüsü semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Graham'ın, ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi. Graham, "Durumum kötü değil tedavim devam ediyor" dedi.