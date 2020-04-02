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Haberler Sarmaşık Tatlıses’te de belirtiler var

Tatlıses’te de belirtiler var

Tatlıses’te de belirtiler var
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Korona virüsü testi pozitif çıkan sevgilisi Levent Dörter'in tedavisi sürerken Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti. Kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten şarkıcı şöyle konuştu: "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Hasta olmaktan korkuyorum."

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