Tatlıses’te de belirtiler var

Korona virüsü testi pozitif çıkan sevgilisi Levent Dörter'in tedavisi sürerken Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti. Kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten şarkıcı şöyle konuştu: "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Hasta olmaktan korkuyorum."