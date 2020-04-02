  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Tatlıtuğ: Gayet iyiyim

Tatlıtuğ: Gayet iyiyim

Tatlıtuğ: Gayet iyiyim
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Kıvanç Tatlıtuğ korona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun hastaneye gittiği öğrenildi.

HEMEN TEST YAPILDI
Tatlıtuğ'un korona virüsünden şüphelendiği ileri sürüldü. Ünlü oyuncu, sağlığı hakkındaki son dakika haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı: Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım. Sağlıkla kalın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tatlıtuğ: Gayet iyiyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA