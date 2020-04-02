Tatlıtuğ: Gayet iyiyim

Kıvanç Tatlıtuğ korona virüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun hastaneye gittiği öğrenildi.

HEMEN TEST YAPILDI

Tatlıtuğ'un korona virüsünden şüphelendiği ileri sürüldü. Ünlü oyuncu, sağlığı hakkındaki son dakika haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı: Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım. Sağlıkla kalın.