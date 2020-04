Barbaros Instagram’da Cecilia’yı ağırlayacak

Güçlü sesi ve başarılı sahne performanslarıyla sevilen şarkıcı Barbaros, Instagram hesabından yapacağı canlı yayınlarda dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak. İlk yayınını, 'La Casa De Papel' dizisinin 4. sezonunun yayınlanacağı bugün, dizinin en az kendisi kadar izleyicileri kendine bağlayan şarkısı My Life is Going On'a hayat veren Cecilia Krull ile gerçekleştirecek olan Barbaros, saat 22.00'deki canlı yayında Cecilia Krull'u evine davet eder gibi Instagram sayfasında ağırlayarak, doğal sohbetler eşliğinde keyifli şarkılar seslendirecek