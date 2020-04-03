“Hamdi Bey korkuyor, beni gönderiyor”

Güzel şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Zekeriyaköy'de bir markette görüntülendi. Elinde eldiveni ve evinden getirdiği poşeti olan şarkıcı gazetecilere, "Sizi gördüğüme çok sevindim, 20 gündür kendimizi eve kapattık" dedi. Bu sırada arayan eşi Hamdi Alkan'ın yeni siparişler verdiği Görgüzel, "Hamdi Bey bu konularda biraz panik, o yüzden markete beni gönderiyor, ofis boy oldum resmen" dedi. Evde bol bol kitap okuduklarını ve film izlediklerini söyleyen sanatçı, "Bazen yastık savaşı yapıyoruz, tabii ki Hamdi bey pes ediyor. Sosyal medyadan yayın yapıyorum, geçen gün küs olan evli bir çifti barıştırdım, iki kişinin arasını yaptım. Kısaca çöpçatanlık da var" diyerek kahkaha attı.