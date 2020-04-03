‘Sanırım Kovid-19 test sonucum pozitif’

Sosyal medya hesabından, bir arkadaşının korona testi sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan güzel sunucu Esra Balamir “Bana da test yapıldı, sanırım ben de pozitifim” dedi

EV KARANTİNASINDA

Ünlü sunucu Esra Balamir de sosyal medya sayfasından sevenlerini üzen bir gönderi paylaşarak, yakın bir arkadaşının korona virüsü testinin pozitif çıktığını, kendisine de test yapıldığını ve sonucun pozitif çıkma ihtimalinin olduğunu ifade etti. Tüm dünyada 45 binden fazla insanın canına mal olan korona virüsü salgını, Türkiye'de de her kesimden insanı ağına düşürüyor. Güzel sunucu Esra Balamir'e de pozitif çıkan bir arkadaşının ardından korona virüsü testi yapıldı. Ev karantinasına alınan Balamir, test sonuçlarını bekliyor. Türkiye'de kısa sürede hızla yayılan koronaya Esra Balamir'in yakın arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef onda pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum" dedi.