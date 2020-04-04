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Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı

Bir Zamanlar Çukurova zirveyi bırakmadı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, tüm Kişiler'de %17,69 izlenme payı alarak 100 program arasında zirveye çıktı. AB'de ise %13,12 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.

ZÜLEYHA ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın gözyaşları adeta ekrandan taştı! Evlat acısıyla kavrulurken, önce hapishanede sonra hastanede ölümle burun buruna geldi! Akşam yemeğinin ardından fenalaşınca hastaneye kaldırılan Züleyha'nın haberi, hızla şehre yayıldı! Hatip Ağa başta olmak üzere, Adana sokaklarında Demir'in kendisini aldatan eşini cezaevinde zehirlediği kulaktan kulağa yayıldı.

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