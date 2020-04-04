Hijyen için sakalını kesti

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile bugüne kadar birçok ihtiyaç sahibi ailenin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı şarkıcı, "10 yıl sonra ilk kez sakalsız. Gece bakmayın korkarsınız" sözleriyle takipçilerini güldürdü. Levent, daha hijyenik olmak için sakallarını kestiğini belirtti.

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