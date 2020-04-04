Karantina günlerinde nostalji rüzgarı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı evde karantinada olan oyuncu ve müzisyenler, gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sıkıntılı günleri atlatmaya çalışıyorlar.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun süredir evden dışarı çıkmayan ünlüler, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Son zamanların yeni trendi olan 'eski fotoğraflarını paylaş' akımına kayıtsız kalmayan ünlü isimler, gençlik ve çocukluk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine paylaştılar.

ESKİ FOTOĞRAFLAR

Sosyal izolasyon ve 'evde kal' çağrılarının yapıldığı günden bu yana sosyal medyada insanlara moral vermeye çalışan popüler isimler, bu kez geçmiş zaman fotoğraflarını paylaşarak sanal alemi eğlendirmeye çalıştı. Funda Arar lise yıllarında kuzenleriyle birlikte çekildiği fotoğrafı ortaya çıkarırken, 90'lı yılların en popüler isimlerinden olan şarkıcı Yonca Evcimik ise, 'Laf Olsun Torba Dolsun' şarkısının klibini paylaştı. İşte ünlülerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları...



Yonca Evcimik

90'lara damgasını vuran şarkıcı Yonca Evcimik yıllar önce seslendirdiği "Laf Olsun Torba Dolsun" şarkısını paylaşarak, eski günlerini andı.



Funda Arar

Lise yıllarından bir fotoğraf paylaşan Funda Arar, "Lise yılları. Hepimizin ayağında beyaz çorap. Saçlar aslan kesimi. Ay bayılacağım" notunu düştü.



Karantina günlerinde evine kapanan oyuncu Nesrin Cavadzade, "Sıra dışı serbestçe gezebildiğimiz yıllar" notuyla çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Mucize Doktor dizisiyle birlikte son dönemde adından sıkça söz ettiren Reha Özcan, 25 yıl önce Antalya Devlet Tiyatrosu'nda "Akide Şekeri" oyununda çekilen fotoğrafını paylaştı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI