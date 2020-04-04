Kronik hastalara öneriler

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle evde kaldıkları sosyal izolasyon sürecinde diyabet, yüksek tansiyon ve obezite hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Kan şekeri takibini artırmaları, haftada birkaç kez tansiyon, bir kez ise kilo ölçümü yapmaları oldukça önemli.

Korona virüs vakalarında yaşanan ölümlerin yüzde 71'inde kronik hastalıkların doğrudan etkisi bulunuyor. Bu rahatsızlıkların büyük bir bölümünü hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi hastalıklar kaplıyor. Çeşitli yollarla bağışıklık sisteminin çalışmasını bozan bahse konu hastalıklar bazı enfeksiyonlara yatkınlığa da sebep oluyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altay, "Evde kan şekeri takibi daha önce önerilenden biraz daha sık yapılmalı. Hastalar evde tansiyon ölçümünü haftada birkaç kez, kilo ölçümünü ise haftada bir kez yapmalı" uyarısında bulundu.

KANITLANMIŞ İLAÇ YOK

Prof. Dr. Altay "Güncel bilgiler ışığında Kovid-19 enfeksiyonundan koruduğu kanıtlanmış bir ilaç veya vitamin bulunmamaktadır. Bu konuda yanıltıcı bilgilere dikkat edilmeli" diye konuştu.



Kan şekerinizi takip etmelisiniz

DİYABET hastalarında iyi kan şekeri düzeylerinin enfeksiyonlara yatkınlığı azalttığı bilinmektedir. Daha sık kan şekeri takipleri ile kan şekerlerini düzeltilmesine yönelik diyet, egzersiz, ilaç dozu gibi gerekli tedbirler alınmalı.



Hobi edinin

ANKSİYETE, depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar pandemi dönemlerinde artış göstermekte ve kan şekeri ve tansiyon düzeylerini olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple duygu durumuna özen gösterilmeli, hobiler edinilmeli, rahatlatıcı müzikler dinlenilmeli.



Tedbirlere uyulmalı

SALGIN süresince kan şekeri ve tansiyon düzeyi iyi seyreden hastalar, rutin kontrolleri ve diğer acil olmayan problemleri için sağlık kuruluşlarına baş-vurmamalı. Bu grupta yer alan kişilerin öncelikle herkes gibi Sağlık Bakanlığının önerdiği kişisel ve sosyal tüm koruyu-cu tedbirleri harfi-yen uygulamalı.



Kalori alımına dikkat edin

DENGELİ besle-nilmeli ve bol sıvı tüketilmeli. Ana öğün ve ara öğünlere evde kalınan süre içerisinde de aynı şekilde devam edilmeli, kalori alımı artırılmamalı. Uyku dü-zenine dikkat edilmeli. Sigara, alkol ve fazla tuz tüketiminden kaçınılmalı.



Alt sınır180/120mmNg

TÜM tedbirlere rağmen tansiyon düzeyleri 180/120 mmHg ve üstü değerlerde seyreden veya ölçülen herhangi bir tansiyon düzeyi ile birlikte görme bozukluğu, bilinç kaybı, göğüs ağrısı, genel durum bozukluğu gibi şikayetleri oluşan hastalar, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı.



Evde egzersiz şart

EVDE hareketsiz bir yaşam ile kilo artışı ve metabolizmanın yavaşlaması kaçınılmazdır. Bu da kan şekerinin yükselmesi, tansiyon artışları, kolesterolün yükselmesi gibi olumsuz sonuçları doğurur. Bu sebeple evde kalınan süre içerisinde ev egzersizlerine dikkat edilmeli, gün boyunca hareketsiz kalmaktan kaçınılmalı.