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Haberler Sarmaşık Ebru formunu sporla koruyor

Ebru formunu sporla koruyor

Ebru formunu sporla koruyor
Giriş Tarihi: 5.4.2020
Ünlü sunucu Ebru Şallı Akkuş karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Fit vücuduyla dikkat çeken iki çocuk annesi Ebru eşi Uğur Akkuş ile evde kal uyarılarına uyarak dışarı çıkmıyor. Ünlü sunucu her gün spor yaparak formunu koruyor. İnstagram hesabından takipçilerine canlı yayında spor dersi veren Şallı, evde kalmanın da önemine dikkat çekti. Şallı spor yaparken şıklığı ve güzelliğiyle de hayranlık uyandırdı.
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