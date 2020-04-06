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olun böyle ölmek istemezsiniz

Emin olun böyle ölmek istemezsiniz
Giriş Tarihi: 6.4.2020

İstanbul'da seslendirme ve radyo programcılığı yapan İzmirli Caner Bulut (37), korona virüse yakalandı. Evinde çektiği videoyla yaşadıklarını anlatan Bulut, "Herkesin ağzında şu var; 'zaten bir gün öleceğiz.' Emin olun böyle ölmek istemezsiniz" dedi. Konuşması sırasında üzerinde battaniye olan ve sık sık öksüren Bulut, virüsü sadece 15 dakika süren alışveriş sırasında kaptığını belirterek, "Bugün biraz daha güzel uyandım. Merak edenlerin beni görmesi ve daha iyi olduğumu bilmesini istediğim için bu videoyu çektim. Hastanenin içini gören biri olarak hakikaten çok dikkatli olmanızı söylemek ve bunu idrak etmenizi sağlamak istiyorum" uyarısında bulundu.

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