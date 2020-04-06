Tatlıtuğ eşinin kanatları altında

Korona virüs şüphesiyle test yaptıran ve sonuçları negatif çıksa da zatürre olduğu anlaşılan Kıvanç Tatlıtuğ'un, İstanbul Kemerburgaz'daki evlerinde karantina süreci ve tedavisi devam ediyor. Eşi Başak Dizer, Tatlıtuğ'un tüm ihtiyaçlarıyla bizzat ilgileniyor ve yemekleri de kendisi yapıyor.