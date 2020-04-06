Videolu yalanı Haluk Levent yakaladı

Turgutlu’da sosyal medya platformu tik tokta video paylaşan 16 yaşındaki H.A, sokağa çıkma yasağı yüzünden çalışamadığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Yüzlerce kişinin ilgi odağı olan gencin paylaşımının doğru olmadığını sanatçı Haluk Levent ortaya çıkardı.

Turgutlu'da 16 yaşındaki bir çocuğun çektiği TİKTOK videosu ortalığı karıştırdı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan H.A. isimli gencin eğlence amaçlı çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 16 yaşındaki H.A. koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgenin ardından sosyal medya platformu tik tokta video paylaşımı yaptı.



ÖZEL BİR KOLEJDE OKUYORMUŞ

H.A. yayınladığı videoda "Arkadaşlar ben sanayide çalışıyordum, sokağa çıkma yasağı geldiği için çalışamıyorum, anneme ben bakıyorum, babam iki yıl önce vefat etti, bana destek olursanız çok sevinirim, dua ederim size arkadaşlar" ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada yayılan video üzerine yardım organizasyonlarıyla bilinen AHBAP platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent önceki akşam twitter hesabından, "Bu çocuğumuzu gün boyu etiketlediniz, araştırdık, Turgutlu'da bir kolejde okuyor, adı bizde kalsın, böyle bir durum yokmuş. Tik Tok için yapılmış bir video, kötü bir şaka yapmış ama çocuk işte, bilginize" açıklamasıyla kötü şakayı aydınlattı.





'KANDIRMAK İSTEMEDİM'

Ardından sosyal medya fenomeni PAU, Turgutlulu gencin açıklama amaçlı çektiği videoyu yayınladı. Videoda H.A'nın, "Sanatçımız Pau abim tarafından bana ulaşıldı; Sanayide çalıştığım iddiasıyla çektiğim video gerçeği yansıtmamaktadır. Babam da hayattadır, videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Ancak çeşitli yerlerde yayınlandığını gördüm, izleyen herkesten özür dilerim. Kimseyi kandırmak istememiştim, herkese iyi günler dilerim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yoktur" ifadeleri yer aldı.

İlker UYAR