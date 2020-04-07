Acun’dan Milli Dayanışma’ya destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara destek olmak için başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ilıcalı, kanalında yayınlanan yarışmanın SMS gelirlerinin tamamını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacaklarını söyledi.