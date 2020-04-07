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Haberler Sarmaşık Acun’dan Milli Dayanışma’ya destek

Acun’dan ’ya destek

Acun’dan Milli Dayanışma’ya destek
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara destek olmak için başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ilıcalı, kanalında yayınlanan yarışmanın SMS gelirlerinin tamamını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacaklarını söyledi.

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