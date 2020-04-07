Ailenin berberi Sadettin Saran

Korona virüsü salgını sonrası karantina günlerini anne ve babasıyla birlikte geçiren iş adamı Sadettin Saran berber oldu. Saran anne ve babasının saçını tıraş etti. İş adamı o anların görüntüsünü, 'Aile berberiniz Sadettin Saran' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntü binlerce beğeni aldı.
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