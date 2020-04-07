Sevgilisinden virüs kaptı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de korona oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter korona virüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses'in yapılan kovid-19 testi pozitif çıktı.