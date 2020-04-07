Üçüncü bebek geliyor

Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında pilot Yağmur Yılmaz ile dünyaevine girdi. Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi.

DOĞUM YAZA

Üçüncü kez anne olacağını açıklayan Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı: Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki... Doğum yaza, Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum.