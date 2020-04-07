  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Üçüncü bebek geliyor

Üçüncü bebek geliyor

Üçüncü bebek geliyor
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında pilot Yağmur Yılmaz ile dünyaevine girdi. Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi.

DOĞUM YAZA
Üçüncü kez anne olacağını açıklayan Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı: Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki... Doğum yaza, Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üçüncü bebek geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA