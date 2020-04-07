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Ünlüleri de hayattan kopardı

Ünlüleri de hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 7.4.2020

virüsü salgını insanların hayatlarını tehlikeye atıyor. Dünyaca ünlü isimler de virüse yenik düştü.

Korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken birçok kişi hayatını yitirdi. Ünlü isimler arasından da virüse yenik düşenler oldu. Kovid 19 nedeniyle hayata gözlerini hayata yuman son isim ise Jaws filminde 'Bayan Kintner' rolünü canlandıran 91 yaşındaki Lee Fierro oldu. 1975 yapımı Jaws, ile 1987'deki devam filmi Jaws: The Revenge'te de rol alan oyuncu, Covid-19 tedavisi görüyordu.

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