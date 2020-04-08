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Ailece film keyfi

Ailece film keyfi
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Bu akşam herkes ekran başına... atv arka arkaya yayınladığı filmlerle tüm aileye keyifli bir akşam yaşatacak. Saat 20'de ekrana gelecek fantastik film Malefiz'in başrollerinde Angelina Jolie ve Elle Fanning bulunuyor. Filmin konusu ise söyle: Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz acımasız bir ihanete uğrayınca prenses Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum eder. 21.55'te ekrana gelecek Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti'nin başrollerini ise Johnny Depp ve Orlando Bloom paylaşıyor. Kaptan Jack Sparrow bu kez hayalet gemi Siyah İnci'nin laneti ile baş etmeye çalışıyor. i harekete geçirerek, yıllar boyu uyuyan laneti canlandıracaktır.

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