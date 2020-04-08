Baba’nın babasından Fatiha yorumu

Ünlü İtalyan yönetmen Francis Ford Coppola 5 yıl önce yaptığı konuşma koronanın korku saldığı bu günlerde tekrar gündeme geldi. Fatiha Suresi’nin anlamını açıklayan Coppola, konuşmada bizi acılarımızdan ancak Allah’ın kurtarabileceğinin altını çiziyor.

Baba üçlemesi ile dünya genelinde büyük bir üne sahip olan İtalyan asıllı Amerikalı film yönetmeni, yazar ve yapımcı Francis Ford Coppola'nın, 2015 yılında katıldığı Marrakech Uluslararası Film Festivali'nde yaptığı bir konuşma tekrar gündem oldu. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Coppola, Kur'an-ı Kerim'den örnek vererek izleyen herkesi duygulandırdı. Fatiha Suresi'nin İngilizce mealini okuyan ünlü yönetmen, adeta kısa bir tefsir sayılacak çarpıcı bilgiler de verdi.

'TÜM ALEMLERİN RABBİ'

İşte Coppola'nın konuşması: Dünyadaki sorunlar yürek burkuyor. Evet yürek burkuyor ancak eğer Kur'an'ı biliyorsanız, Kur'an'ın ilk sözleri şu şekildedir: "Rahman ve Rahim olan Allah adına! Tüm övgüler ve minnet O'nadır. O ki tüm varlık dünyalarının/ alemlerin Rabbidir, O ki Rahmandır ve Rahimdir. Hesap gününün sahibidir." Bu ayetlere göre merhametlilik ve rahmet ilk sayfada iki kez tekrar ediliyor. "Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet, nimet verdiklerinin yoluna, gazab(ın) a uğrayanların ve sapıklarınkine güzel dini bilirse, hatta öyle güzel ki 13. yüzyıl medeniyetinin zirvesiydi, bize matematiği ve bilimi veren Arap medeniyetinin. Herkes bilir ki bu dinin köklerindeki en önemli iki kelime şunlardır, 'Allah rahmandır ve Allah rahimdir' ve biz o Allah'a inanıyoruz ki bizi bu dünyadaki anlamsızlıktan ve insanlara acı veren korkunç şeylerden kurtarsın. Allah insanların acı çekmesini istemiyor. Çünkü Allah Rahmandır, Allah Rahimdir.