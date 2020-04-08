Güzellik kraliçesi gönüllere de taht kurdu

Tüm dünya koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. Vaka sayısının 52 bini geçtiği ülkede güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin aldığı karar dünya gündemine oturdu. Mukherjee asıl mesleği olan doktorluğa dönerek takdir topladı. 24 yaşındaki Hint asıllı İngiliz güzel Mart ayı başında, elçisi olduğu Coventry Mercia Lions Kulübü adına dört hafta boyunca Hindistan'daydı.

SOLUNUM UZMANI

Mukherjee, eski hastanesi Lincolnshire'daki Pilgrim Hastanesi'ndeki meslektaşlarından, korona virüs sürecinde yaşadıklarına dair mesajlar aldı ve işe dönmek istediğini bildirdi. Mukherjee kararını, "Eve geri dönmek ve doğrudan gelip işe gitmek istedim. Miss İngiltere olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman olamazdı" diyerek açıkladı. Doktor olarak işe dönene kadar 1-2 hafta boyunca kendini tecrit eden Mukherjee, solunum alanında uzmanlaştığını ancak kriz dönemi nedeniyle istenilen her alanda görev yapacağını belirtiyor.