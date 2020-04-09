Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti önceki gün mutfak alışverişi yaptırdı. Korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına uyan çift, şoförüne alışveriş listesi verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun şoförü Sinem Kobal'ın verdiği listedeki siparişlerini aldı. Sinem Kobal'ın mutfak alışverişi yanında kolonya ve dezenfektan aldırdığı görüldü.
Alışveris için bile çıkmıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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