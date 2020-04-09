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Haberler Sarmaşık Kirayı geciktirince ev sahibiyle tartıştı

Kirayı geciktirince ev sahibiyle tartıştı

Kirayı geciktirince ev sahibiyle tartıştı
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Ev kirasını 2 gün geciktirdiği için ev sahibiyle Whatsapp üzerinden yazışan Ece Erken, sadece 2 günlük gecikme yüzünden böyle bir diyalog yaşadığı için isyan etti. Ev sahibiyle yaptığı yazışmayı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, kendi kiracısından alacağı paranın gecikmesi yüzünden evin kirasını ödeyemediğini belirterek, "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL. Baya villada kalırdım. Ben de kiracımdan haber bekliyorum. Korona ve ekstra aidat artışı var, kimse çalışmıyor" cevabını yazdı. Erken, Twitter hesabından "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, hepimizin birbirine anlayışlı olması lazım" notunu paylaştı.

ERCAN AKGÜN

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