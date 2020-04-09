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Haberler Sarmaşık Naomi’nin sinir krizi videosu tepki topladı

Naomi’nin sinir krizi videosu tepki topladı

Naomi’nin sinir krizi videosu tepki topladı
Giriş Tarihi: 9.4.2020

İngiliz oyuncu Naomi Watts, evdeki yardımcısının koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gitmesinin ardından kendisine kalan ev işleri sebebiyle bunaldığını sessiz çığlık attığı ağır çekim bir görüntüsünü sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Los Angeles'taki evinde karantinada olan Watts, görüntüyü, 756'ncı Karantina Günü. Yazıcınız, elektrikli süpürgeniz ve bulaşık makineniz aynı gün bozulduğunda mesajıyla paylaştı.

İNSANLAR ÖLÜYOR!
Watts'ın takipçileri, paylaştığı görüntüye tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, "Kötü bir gün mü geçiriyorsun. Kötü gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır" dedi.

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