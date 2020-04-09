Züleyha’nın bitmeyen çilesi

Bir zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında olacak. Dizinin bu bölümünde, Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak istiyor. Ancak elbette Demir, onu dinlemez. Demir, hala annesine kızgındır. Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?