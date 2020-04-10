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Haberler Sarmaşık Canlı yayında boşanma belgesi ortaya çıktı

Canlı yayında boşanma belgesi ortaya çıktı

Canlı yayında boşanma belgesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Geçtiğimiz günlerde adı evli Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Ece Erken, dün yaptığı paylaşımla ilişkisinin bittiğini açıkladı. Ardından bir televizyon programına katılan Erken, canlı yayında yaşadığı ilişkiye dair belgelerle konuştu.

"ZATEN BOŞANMIŞTI"
Erken yaptığı açıklamada, "Benan hanımla, Şafak bey zaten boşanmıştı sadece mal paylaşımında anlaşamıyorlardı. İstediğini alamayınca itiraz etti ve beni öne sürerek daha fazla şey almak istedi. Benim yüzümden boşansalar Benan hanım, benimle kardeşini tatile yollar mı?" dedi. Canlı yayınlanan programda Benan ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 03 Ekim 2019 tarihli gerekçeli boşanma kararının belgesi de yayınlandı.

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