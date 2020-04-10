Dilan Çıtak içini döktü

Daha önce yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını söyleyen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya üzerinden dert yandı. Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetleri üzerine yaptırmış olduğu Kovid-19 testi pozitif çıkan şarkıcı, durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine içini döktü: "Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de.." ifadesini kullandı.