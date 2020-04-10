Ege’ye ünlü kaçışı

Hızla yayılan korona virüs salgını sonrası en fazla vaka sayısnı ın İstanbul’da çıkması, Ege köylerine olan ilgiyi artırdı. Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda İstanbullu, Ege’nin tarihi köylerinde yer bakmaya başladı.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını sonrası yoğun nüfuslu şehirlerde yaşayanlar, Ege'ye kaçış planları yapmaya hazırlanıyorlar. Son 20 gün içerisinde satılık ev ve araziler için yoğun telefon almaya başladıklarını belirten emlakçılar, Ege köylerine olan rağbetin arttığını söylediler. Tapu dairelerinin kapalı olmasına rağmen kimi kişilerin kapora yollayarak internetteki ilanların kaldırılmasını bile istedikleri belirtildi.

ÇEŞME VE ALAÇATI'YA İLGİ ARTTI

Gün içinde 50'ye yakın telefon aldıklarını söyleyen emlakçılar, arayan isimlerin arasında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'ın da olduğunu söylediler. Özellikle Bozcaada'nın karşısında bulunan Kemallı köyünde talep patlaması yaşanırken İzmir'in gözde yerleri Çeşme ve Alaçatı'ya da ilginin arttığı öğrenildi. İsmini vermek istemeyen ünlü bir sanatçının da bu bölgelerde yer aldığı belirtildi.