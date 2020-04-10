MİSS Turkey 2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, annelik heyecanı yaşadığı günlerde korana virüs salgınıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bir magazin dergisine konuşan model, "Sanki son yıllarda her şeyi daha hızlı ve daha hoyratça yaşamaya ve tüketmeye başladık. Umarım gezegenimizle ve insanlarla yüzeysel değil, daha derin ve daha güzel ilişkiler kurarız. Çünkü her şey, insanla güzel ve bizim başka bir gezenimiz yok" sözleriyle mesaj verdi.