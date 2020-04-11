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Canlı yayınla yoga dersi

Canlı yayınla yoga dersi
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerine yoga dersi veremeyen oyuncu Gülin İyigün, çareyi sosyal medyada buldu. Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Tutku karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İyigün, öğrencilerine ve takipçilerine sosyal medya üzerinden canlı yayınla yoga dersi verdi. Salgın nedeniyle evine kapanan oyuncunun ders videosuna takipçileri büyük ilgi gösterdi.

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