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Haberler Sarmaşık Ece Erken hakkında suç duyurusu

hakkında suç duyurusu

Ece Erken hakkında suç duyurusu
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimiz gün ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. Canlı yayında Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çiftinin kendi ilişkisinden çok önce gerekçeli boşanma davalarının olduğunu söyleyen Erken, eline geçen boşanma belgesini yayınlamıştı. AVUKAT Burak Bayram Yaman ise, bu belgenin sahte olduğunu belirtip boşanma dilekçesinin gerçeğini sosyal medya hesabından paylaştı.

"EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTI"
Yaman, "Ece Erken sahte evrak paylaşarak evrakta sahtecilik suçu işlemektedir. Ece Erken'in paylaşmış olduğu boşanma davasına ilişkin kararın orijinalini paylaşıyorum ve buradan suç duyurusunda bulunuyorum." ifadelerini kullandı. Yaman'ın paylaşımının ardından tüm gözler Ece Erken'e çevrildi.

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