Haluk Levent yardıma koştu

Aydın'da engelli çocuklarıyla birlikte çadırda yaşayan Karabacak ailesi, hayırseverlerin desteğiyle yaşayabilecekleri bir eve yerleştiler. Söke ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Yeter Karabacak'ın üçü engelli olan çocuğuyla birlikte 6 kişilik ailesi naylon bir çadırda yaşam savaşı veriyordu. Ailenin durumunu gören bir vatandaş, ünlü sanatçı Haluk Levent'ten destek istedi.

EVLATLARIM ÜŞÜMEYECEK

Levent'in sosyal medya hesabından AHBAP gönüllülerine yardım çağrısında bulunmasının ardından hayırseverler yardıma koştu. Yapılan yardımla bir yıllık kirası peşin ödenerek ev tutuldu. İçerisine eşyalar yerleştirilen eve taşınan Karabacak ailesi sıcak yuvaya kavuşurken, Yeter Karabacak, "Çadırda en çok evlatlarımızın üşümesine üzülüyordum. Çok şükür bize yardım eli uzandı. Artık sıcak bir yuvamız var. Herkese teşekkür " ediyorum dedi.

KAZIM YÖRÜKCE