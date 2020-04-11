O zaman dans!

Genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı. Yer aldığı dizinin çekimleri korona virüs önlemleri kapsamında durdurulan oyuncu, birçok meslektaşı gibi evinden çıkamadığı için bahçeye çıkıp dans etti. Dans videosunu sosyal medyaya yükleyen Köseoğlu'nun paylaşımına takipçilerinden yüzlerce beğeni geldi.