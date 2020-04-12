Demet Akalın’dan itiraflar: Eşeklik ettim

Sivri diliyle sürekli gündem olan şarkıcı Demet Akalın, bu kez sanatçı dostlarının gönlünü aldı. Katıldığı televizyon programında pişmanlıklarını dile getiren güzel popçu, korona döneminde birçok şeyin farkına vardığını söyledi

Türk pop müziğinin başarılı şarkıcısı Demet Akalın yine çok konuşulacak itiraflara imza attı. Dün sabah canlı yayınlanan bir televizyon programına evinden görüntülü bağlanan Akalın, son günlerde Gökhan Özen'le yaşadığı olayın iç yüzünü anlattı.



"HANDE'YLE KONUŞUYORUZ"

'Yıkıl Karşımdan' parçasını Gökhan Özen'den hiç bahsetmeden paylaşan Akalın'a, Gökhan Özen kırılmış ve sosyal medyadan tepki göstermişti. Gökhan Özen'in kızmakta haklı olduğunu söyleyen Akalın, "Çok ayıp olmuş. Ben onun ismini hikayelerde tabii ki paylaştım ama kendi sayfamda paylaşmayı unutmuşum. Eşeklik etmişim, hemen gönlünü aldım" dedi. Korona virüs salgını sonrası birçok kişi hakkında fikrinin değiştiğini söyleyen Akalın "Senelerce iş konusunda kavgalı olduğum, 'Kim kraliçe?' savaşı verdiğim Hande Yener'le her gün konuşuyoruz. Bu korona dönemi birçok şeyin farkına vardırdı" dedi.



Serdar Ortaç'a da laf attığı için üzgün olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ne gereksiz bir laf etmişim öyle. Adam zaten hasta, canıyla uğraşıyor" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.



Akalın: "Hande Yener'le her gün 'Limonlu suyunu içtin mi, köpeklere mama verdin mi?' diye konuşuyoruz."