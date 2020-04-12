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Güneşsiz kalamıyor

Güneşsiz kalamıyor
Giriş Tarihi: 12.4.2020
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren oyuncu Hande Soral, karantina günlerinde de güneşten mahrum kalmamaya özen gösteriyor. Son yaptığı paylaşımda kanepesine vuran güneşe karşı oturan güzel oyuncu, "Güneş nereye vuruyorsa ben oraya" notunu düştü.
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