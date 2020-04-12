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Sinirden uçuk çıkardı

Sinirden uçuk çıkardı
Giriş Tarihi: 12.4.2020
Sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan izdiham olaylarına sinirlenen İrem Derici, dudağında uçukla uyandığını söyledi. Derici yaptığı paylaşımda, "Günaydın, t-shirt'teki bebe benim. 2 yaşında falanım. Dünyadan bi' haber el sallıyorum. Şu an 33 yaşımdaki halimle de el sallıyorum. Dün gece yattığımda dudağımdaki bu uçuk yoktu ama bu olaylardan sonra o da hak buldu çıkmaya" sözleriyle tepki gösterdi.
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