Sinirden uçuk çıkardı

Sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan izdiham olaylarına sinirlenen İrem Derici, dudağında uçukla uyandığını söyledi. Derici yaptığı paylaşımda, "Günaydın, t-shirt'teki bebe benim. 2 yaşında falanım. Dünyadan bi' haber el sallıyorum. Şu an 33 yaşımdaki halimle de el sallıyorum. Dün gece yattığımda dudağımdaki bu uçuk yoktu ama bu olaylardan sonra o da hak buldu çıkmaya" sözleriyle tepki gösterdi.

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