Babasını özlüyor

Corona virüsü nedeniyle çocuklarıyla birlikte kendisini evinde karantina altına alan başarılı oyuncu Wilma Elles, dışarıya sadece market alışverişi için çıktığını belirtti. Karantina sürecinde en çok babasını merak ettiğini belirten Elles, "Babamla olmayı isterdim. Kronik hastalığı olarak yüksek tansiyonu var ve 65 yaş üstü o yüzden bu zamanlarda, görüşemiyoruz. Onu evde kalması için sürekli uyarıyorum" dedi.