Cesur yürek Aslıhan

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın ikinci hamileliği salgın günlerinde geçiyor. Maskeyle de olsa kontrollerini aksatmayan Turan, “Doğuma tek başıma giderim” dedi

İkinci bebeğine 6,5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, korona virüs salgınından dolayı vaktini evinde geçiriyor. Karantinada 20. güne girmelerine rağmen eşiyle hiç kavga etmediklerini belirten Turan, "Çok şükür benim güzel bir evliliğim var. Akşamları yemeğimizi hep baş başa yiyoruz. Arda bana hep yardımcı oluyor" dedi.

"AKLIM DOĞUMDA"

Gelecek planı yapmadıklarını belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğumum var, benim kafam ona takılıyor. Kontrollerimi ihmal edemem. Sürekli hastaneye girip çıkma durumum olacak. Benim önceliğim Hamza'yı, ailemi ve kendimi korumak. Hamileyim. Kendimi yüzde yüz doğallığa bırakmış durumdayım. Hamileyken böyle bir risk asla almam. Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım. Maskemi takarak, eldivenimi takarak hastaneye gittim. Kontrolümü yaptırdım, testimi yaptırdım döndüm. Ultrason görüntüsünü her gördüğümde gözlerim doluyor."