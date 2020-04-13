İranlı mankenin yavru aslanı

İstanbul'da İranlı manken Qazal Y.'nin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton bulundu. İranlı bir manken ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. Piton ve yavru aslan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.